Estados Unidos (MiMorelia.com).- La cantante chilena Mon Laferte ha causado controversia esta tarde, pues, como forma de protesta a los hechos violentos que suceden en su país natal, se desnudó en la alfombra roja de la entrega de los premios Latin Grammy 2019.

Esta tarde se realizó la entrega de estos premios, y por supuesto que Mon Laferte fue una de las invitadas esta noche; la cantante aprovechó que tenía las cámaras frente a ella para protestar por lo que sucede en Chile.

Con cientos de reflectores que en ese momento estaban hacia ella, Mon desnudó su torso y mostró sus pechos al natural; entre su piel tenía escrito «En Chile torturan, violan y matan».

El hecho ha sido aplaudido por miles de personas en redes sociales; agradecen que una mujer que tiene voz visibilice lo que sucede en el país.

En la pregala, la chilena también habló al respecto de la situación de sus país cuando recibió su premio en la categoría Mejor Álbum de Música Alternativa por sus disco “Norma”.

Chile me dueles por dentro. Me sangras por cada vena. Me pesa cada cadena. Que te aprisiona hasta el centro. Chile afuera, Chile adentro. Chile al son de la injusticia. La bota de la milicia. La bala del que no escucha. No detendrá nuestra lucha. Hasta que se haga justicia