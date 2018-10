Por: Adoración Araiza

Ciudad de México (Rasainforma,.com).- La cantante Mon Laferte unirá su voz a la de Gwen Stefani en un dueto que estará incluido en la edición de lujo del álbum You make it feel like Christmas, mismo que en su reedición tendrá cinco nuevos temas.

Interp´retará con la exvolcalista de No Doubt el clásico villancico Feliz Nacidad, la exjurado de The Voice, lanzará este 26 de octubre la nueva versión de su disco navideño.

Entre los temas del disco se encuentran Santa Claus is coming to town, Winter wonderland, Cheer for the elves y Secret Santa.

La noticia fue dada a conocer debido a una publicación compartida a través de la cuenta de Instagram de Gwen Stefani.

Aquí te dejamos una presentación para que no esperes a la llegada de la edición: