Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Carlos “El Eterno” Morales volverá a portar la playera de Monarcas Morelia, en un partido homenaje que le hará el equipo michoacano en la jornada 1 del torneo Clausura 2019 ante los Diablos Rojos del Toluca, el próximo 4 de enero a las 19:00 horas en el estadio José María Morelos y Pavón.

El pasado mes de julio de 2018, Carlos Adrían Morales había anunciado su retiro de las canchas después de su paso por el club Lobos BUAP; por lo que ahora pondrá fin de manera oficial a una trayectoria de más de 20 años con el equipo que debutó en Primera División.

“Contento y agradecido porque el equipo de mis amores me permite volver a pisar una cancha en un partido oficial, ante un rival con el que he pasado muchas experiencias padres dentro de la parte deportiva, me tocó salir campeón en contra de Toluca y después vestir los colores de los Diablos y salí campeón con ellos; yo creo que no pudo haber sido un mejor juego para mí”, expuso.