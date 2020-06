India (MiMorelia.com).- Recientemente se dio a conocer que un mono alcohólico asesinó a una persona y lesionó a otras 250 en Mirzapur, Uttar Pradesh, en la India.

Tras la muerte del hombre, Kalúa dejó de recibir bebidas embriagantes, por lo que se volvió agresivo. Sin hogar, el mono empezó a vagar por las calles de Mirzapur, atacando y mordiendo a todo aquel que se encontraba en su camino. Solo una niña no logró sobrevivir al ataque del primate.

The #Kanpur zoo has a monkey which will remain behind the bars for all its life. The monkey, named ‘Kalua’, is a native of #Mirzapur district. He has bitten over 250 persons in Mirzapur, of whom one died.

Photo: IANS (File) pic.twitter.com/unm5MhWkLk

