India (Rasainforma.com).- Un grupo de monos robó a un trabajador de la salud muestras de sangre de pacientes con coronavirus, en la India.

Medios locales refieren que un técnico de laboratorio transportaba en su unidad tres muestras de sangre cuando fue sorprendido por los monos, los cuales emprendieron la huida luego de robar las muestras, uno de ellos corrió por los árboles e intentó morder el recipiente que contenía la sangre.

Los hechos ocurrieron en la comunidad de Meerut, cerca de Delhi. La Facultad de Medicina de Meerut afirmó que las muestras fueron recuperadas sin aparentes daños.

#Mission_hunger_free_bbsr #Fight against #COVID -19 Today the monkeys were fed in Bhubaneswar’s Khandagari by Help India»It’s great to be able to feed these animals,our organization provides food to 500 helpless animals every day @CMO_Odisha @HUDDeptOdisha @cpbbsrctc @pcsarangi pic.twitter.com/YsVlFZrBJ5

En este sentido, el vocero de la facultad, Dheeraj Raj, descartó que exista algún riesgo de propagación o contaminación del virus, señaló que hasta el momento no existe prueba de que el virus causante de la pandemia actual pueda ser transmitido de animales a humanos.

In a shocking incident, a monkey snatched blood samples of Covid-19 patients being taken to the LLRM lab. Inquiry set up & the lab technician has been asked to give written explanation about why did he continue to make a video instead of asking for help.#Meerut #Coronavirus pic.twitter.com/N2bCeO2QA2

— Ishita Bhatia (@IshitaBhatiaTOI) 29 de mayo de 2020