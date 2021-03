Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Disney prepara la nueva secuela de Monsters Inc llamada «Monsters At Work», que se estrenará este próximo 2 de julio.

A través de redes sociales, Disney reveló los próximos personajes de la película:

Things are about to get (scary) funny. Mindy Kaling is joining the #MonstersAtWork cast as Val Little, and Bonnie Hunt will be reprising her role as Ms. Flint. Start streaming the Original Series July 2 on #DisneyPlus. (1/2) pic.twitter.com/Ql83MxLnX1

— Disney+ (@disneyplus) March 17, 2021