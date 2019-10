Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco consideró que no hay «pánico» en la ciudad por cuestión de inseguridad, debido a que la sociedad realiza sus actividades sin problemas, por tanto, los turistas continúan visitando a la capital, y como prueba de ello, el 100 por ciento de la ocupación hotelera en estas fechas.

En entrevista colectiva, el alcalde desmintió el vídeo que circuló este sábado por la noche, a través de las redes sociales y en el que supuestamente se muestra un tiroteo en un bar de la capital, pues al realizar las investigaciones por parte de la titular de la Comisaría, Julisa Suárez Bucuo se comprobó que el hecho nunca se presentó.

Consideró que la publicación de dicho video, fue por parte de personas irresponsables y con el ánimo de reproducir la «apología del crimen», por tanto, pidió a los morelianos no hacer caso a todo lo que se difunde en las redes sociales.

El alcalde moreliano, aseguró que pese a la información en las redes no existe «pánico» en la gente que vive en la capital michoacana, porque los habitantes no tienen mayor dificultad en realizar sus actividades diarias, incluso, informó que para estas festividades de Día de Muertos, la ocupación hotelera es de un 100 por ciento tras la visita de turistas nacionales y extranjeros. «La gente está tranquila en Morelia, no ha tenido ninguna otra complicación», insistió el edil moreliano.

Anticipó que este domingo, volverá a reunirse con funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que le informen cómo será blindado Morelia, si con más elementos policiales o una estrategia Metropolitana en específico que permita la disminución de algunos delitos como la venta de drogas por parte de algunos grupos del crimen organizado.

Al ser cuestionado sobre los llamados del mandatario estatal, Silvano Aureoles Conejo para que los ediles de Michoacán firmen el convenio en materia de seguridad, Morón Orozco, reiteró su compromiso de no signarlo debido a que un «papel» no hará la diferencia de que se garantice la integridad de los ciudadanos, sino la coordinación entre los diferentes órganos de gobierno.

Por: Guadalupe Martínez/CA