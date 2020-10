Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si vives en Morelia y eres de los que este año pondrá su altar de muerto en casa podrás ganarte uno de los premios en el concurso que se realizará este año sobre ofrendas por 1 y 2 de noviembre.

Es por ello que el Ayuntamiento de Morelia invitó a participar en el concurso de altares “Noche de Muertos Morelia 2020 #DesdeCasa”.

El concurso cerrará el día 2 de noviembre del 2020, en punto de las 11:59pm.

Te dejamos las bases aquí:

1.- Montar un altar de #NocheDeMuertos en tu casa (tema libre).

2.-Los participantes deberán usar elementos tradicionales de un altar de #NocheDeMuertos de #Michoacán y demostrar su creatividad.

3.-El altar puede estar dedicado a cualquier persona.

4.- Mándanos vía inbox tu nombre completo junto con 2 fotografías; la primera donde se aprecie todos los elementos de tu altar y la segunda una selfie donde se vea tu altar de fondo. *La recepción de fotografías será a partir de la fecha de esta publicación.

5.- Posteriormente se publicarán las fotografías en un álbum en Facebook en nuestra cuenta Turismo Morelia MX, donde a partir de su publicación podrás comenzar a recabar reacciones.

6.- Las fotografías con más reacciones serán las ganadoras, será descalificado cualquier participante que haga uso de Bots (reacciones cuentas falsas) , o que tenga un aumento inusual en las mismas, (se entiende por reacción: me gusta, me encanta, me importa, me divierte, me asombra, me entristece, me enoja.)

7.- Compartir esta publicación en tu perfil en modo público.

8.-Seguirnos en nuestra red social @TurismoMoreliaMx.

9.-Cualquier incumplimiento de las bases del concurso será motivo de descalificación automática.

Las votaciones se cierran el día 2 de noviembre del 2020, en punto de las 11:59pm y los resultados serán publicados el día 3 de noviembre del 2020 en el transcurso del día, en la página de Facebook Turismo Morelia Mx.

Estos son los premios:

1º al 5º. Lugar: 1 Vajilla Capula

6º al 10º lugar: 1 Catrina Capula

11º al 20º lugar: 1 botella de Mezcal

