Siempre será importante conocer un poco, o mucho más, de quienes aspiran a un cargo de elección popular; en este caso, la “joya de la corona”, que es Morelia, tiene una de las elecciones más competidas y particulares de todos los tiempos. ¡Así arrancan las campañas locales!

Alfonso Martínez Alcázar: Es ingeniero industrial y se convirtió en el primer presidente municipal independiente de Morelia, al ganar la elección en 2015 con poco más de 75 mil votos; fue militante del PAN desde principios de los años 90 y los anteriores cargos los había logrado bajo el cobijo del partido albiazul, hasta que en 2014, cuando buscaba la candidatura por su ex partido por Morelia, dijo “no ver las condiciones políticas para tal efecto”, por lo que decidió renunciar al panismo y lanzarse como independiente.

Tras ganar la vez anterior, decidió irse por la reelección, de tal forma que Alfonso Martínez está poniendo en la mesa todo su capital político, ya que si ganara y se reeligiera, se convertiría en el candidato independiente “natural” para la gubernamental en 2021, pero en caso de perder la de Morelia, sería un duro revés a sus aspiraciones y crecimiento político.

Se dice que va arriba en las encuestas, pero también se sabe que el ejercicio del poder desgasta, y mucho. Vaya reto que tiene el actual alcalde, en una elección que tendrá a un voto pulverizado por tantas opciones.

Daniela de los Santos Torres: La única mujer en la contienda creció políticamente bajo la tutela de Fausto Vallejo, quien la hizo síndico en la administración moreliana de 2008 a 2011. Carismática y con una propuesta fresca, ya fue diputada local y legisladora federal.

Es maestra en Gestión Pública y también es una de las opciones más competitivas en esta carrera electoral por Morelia; sólo falta saber si Don F operará o no en contra de la joven candidata, ya que se habla que Daniela abandonó a su mentor para brillar con luz propia en su carrera política.

Carlos Quintana: Protegido por Marko Cortés, Quintana, diputado con licencia, logró enarbolar una alianza que en un principio parecía imposible: Por Morelia al Frente, que aglutina al PAN, PRD y MC, y que ha tenido sus asegunes en Michoacán.

Es competitivo, sí, pero se anda peleando el segundo lugar con la candidata priísta, de acuerdo con algunas encuestas. Aunque los puntos de ventaja que les lleva Martínez Alcázar no son definitivos. ¿Competitivo? Claro. ¿Va en caballo de hacienda? No.

Fausto Vallejo Figueroa: Ha gobernado varias veces el municipio de Morelia y logró ser gobernador de Michoacán tras ganarle a Silvano y a Cocoa, en 2011; además ha tenido diversos cargos dentro de su ex partido político, el PRI.

Muy bien recordado en su paso por Morelia, no se puede decir lo mismo de su paso por el Ejecutivo estatal, donde tuvo una accidentada administración, sobre todo por tener que retirarse por enfermedad. Fausto defiende a capa y espada a sus funcionarios, sobre todo a sus secretarios de Finanzas, quienes “desviaron recursos con mi autorización de manera necesaria, por el bien de Michoacán”, me dijo en entrevista, “pero no son unos rateros”, insistió.

Quien lo conoce dice que es obstinado y que no se bajará del carro por Morelia, pero hay quien dice que si logra consolidar la diputación de su hijo Fausto Vallejo Mora podría declinar de facto por Carlos Quintana o hasta por Alfonso Martínez.

Raúl Morón Orozco: Ex presidente del PRD en Michoacán y ex secretario general del magisterio michoacano, siempre le han recriminado que en una de las marchas pateó y quemó la puerta de Palacio de Gobierno. “Si me muestran un video o fotografía de ese hecho, renunciaré a la candidatura”, respondió a los reporteros la semana pasada cuando le cuestionaron sobre el tema.

Profesor rural, logró llegar al Senado de la mano del PRD, pero decidió dar la espalda al sol azteca después de que los perredistas se aliaran con el PAN en lo que llamaron Por México al Frente. Morón decidió irse a Morena y, bajo el cobijo de AMLO, hoy se muestra más competitivo que la vez pasada que participó, cuando obtuvo 35 mil votos, 40 mil menos que el independiente, que fue el que ganó en 2015.

Constantino Ortiz García: Empresario destacado y ex presidente del Frente Juvenil Revolucionario, hijo del reconocido priísta Constantino Ortiz Tinoco, tuvo una larga militancia y su lealtad puesta en el PRI, pero una y otra vez le cerraron las puertas en ese partido, hasta que decidió dejar al tricolor para abanderar al PVEM por la capital michoacana.

Estuvo a punto de ganar la interna en el PRI en su momento a Wilfrido Lázaro Medina, en una de las anteriores elecciones por este municipio; sin embargo, un proceso interno bastante contaminado lo dejó en la orilla, y la elección, posteriormente, la ganó Lázaro Medina al panista Marko Cortés.

Ha logrado acuerdos con diversos sectores, incluso a las mujeres priístas de Morelia las convenció de apoyar su causa y les dio la candidatura a síndico. ¿Llegará hasta el final o declinará de facto? Al parecer es un hombre de convicciones. Ya veremos.

César Santoyo Muñoz: Casi nadie sabe que hay siete aspirantes a la alcaldía moreliana y no seis, y es que hasta cuando se presentó ante los medios como aspirante del Panal, Santoyo Muñoz fue desdeñado por la dirigencia al ni siquiera dar el respaldo institucional. Docente de origen, tiene el apoyo del magisterio institucional, y va directo a una estrepitosa derrota.

Hay que reconocer que cuenta con un doctorado, que tiene perfil académico y no se le conoce ningún cargo público o político. Ya veremos qué propuestas puede fijar en la agenda por la carrera electoral.