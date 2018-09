Morelia, Michoacán (Boletín).- “Antorcha Es Deporte”, es uno de los lemas que durante estos últimos años han sonado y han sido vistos en diferentes puntos de la república, y este 28, 29 y 30 de septiembre en la capital michoacana se dará fe de eso.

En rueda de prensa, Deyanira Córdova Díaz, integrante de la Dirección Nacional, así como del Comité Estatal del Movimiento Antorchista, en compañía de más integrantes de dicho comité, informó que el XIII Torneo Nacional de Basquetbol será el evento deportivo más grande de este año en Morelia; dicho evento logrará aglutinar a más de dos mil deportistas provenientes de diferentes estados de la república, quienes en un juego sano lucharán por ser reconocidos como los mejores.

Córdova Díaz, mencionó que el día 28, por la avenida Madero, desfilarán todos los concursantes, para llegar a la plaza Melchor Ocampo donde se hará el acto inaugural del evento, mismo que estará encabezado por Omar Carreón Abud, líder del Movimiento Antorchista en el estado, así como Samuel Aguirre Ochoa, presidente de la Comisión Nacional Deportiva de dicha organización.

“Los días 29 y 30, la Unidad Deportiva “Wenceslao Victoria Soto” (que se encuentra ubicada a un costado de la central de autobuses), será testigo de dos largas jornadas en las que diferentes equipos, en sus diversas ramas y categorías se disputarán los primeros lugares” agregó.

El año pasado fueron 80 equipos los que participaron en esta justa deportiva, evento al que acudieron también más de 2 mil deportistas, que rindieron cada uno sus partidos en las ocho canchas con las que cuenta la Unidad Deportiva “Wenceslao Victoria Soto”.

“El propósito de hacer este torneo es fomentar el deporte desde la juventud; actualmente con los dispositivos electrónicos, los videojuegos, y demás distractores, los niños y jóvenes tiene una vida muy sedentaria, y nosotros queremos seguir fomentando en ellos el deporte, porque creemos firmemente que el deporte es disciplina, el deporte forma el carácter para enfrentar los problemas en la vida” declaró.

La integrante del Movimiento Antorchista mencionó que los órganos oficiales no tienen el interés en impulsar el deporte, ya que -dijo- han acudido a estos para pedir apoyo con entrenadores o espacios, pero no ha sido posible, pues no hay recursos, no hay posibilidades, “no hay voluntad para hacerlo posible”, expresó.

Por su parte, Alberto Flores Mendoza, responsable de la Comisión Deportiva en el estado, mencionó que el Movimiento Antorchista promueve estos encuentros deportivos para lograr hombres más fuertes, pues dijo, el deporte y en especial los juegos de conjunto enseñan al hombre a trabajar en equipo y a desarrollar habilidades como la concentración y el carácter.

Agregó también que los deportistas que compiten en estos eventos no buscan la remuneración económica y no son pagados por Antorcha, cada uno de los equipos llega desde su punto de origen con sus propios recursos, sin mencionar que gestionan ante las dependencias correspondientes para que se les apoye con sus uniformes y demás material que necesitan. “El Movimiento Antorchista impulsa el deporte, no para lucrar con él, sino para desarrollarlo verdaderamente, realmente queremos tener deportistas capaces de poder defender el deporte, e incluso, seguirlo transmitiendo a las masas” recalcó.

En la jornada deportiva 2017 -dijo- resultaron ganadores los estados de Puebla, Veracruz, y el Estado de México; este año, en el XIII Torneo Nacional de Básquetbol se espera recibir en la capital michoacana a 100 equipos participantes y a poco más de 2 mil deportistas, donde el estado de Michoacán, con los equipos ganadores del Torneo Estatal que son de los municipios de Uruapan, Tacámbaro y La Cañada de los 11 pueblos, buscarán posicionarse en los primeros lugares de la tabla general.

ZM