Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una joven moreliana buscó en redes sociales a un mesero para regresarle su dinero, y hay buenas noticias al final de la historia.

Se trata de la usuaria Fabela Fabe, quien en su muro de Facebook compartió una foto y un texto en el que pide ayuda para encontrar a un mesero que perdió su pago de la semana:

«Miren lo que me encontré!!!🤗 pero … que creen? tiene nombre 😭😭 jajaj nunca me encontró nada y cuando me encuentro tiene nombre y apellido así no pinches se puede JAJA en fin..ahí vine el nombre si alguien lo conoce díganle que venga que tiene hasta mañana a las siete de la mañana sino ya es mío!!! JAJA okey pues no..🤦🏾♀️» (sic).

Y siguió: «mañana lo busco, solo me debe pagar una taza de café que se me cayo por andar teniendo pensamientos pecaminosos de gastarme su dinero jajaaj Pero me remordió la consciencia jaaja es que si dios hubiera querido que fuera pa’ mi, no hubiera tenido nombre y al pobre le costó una semana ganarlos y ami solo levantarlos pues así no funciona a esto😅» (sic).

Horas después la joven compartió que el dinero fue regresado a la persona que lo había perdido, y compartió fotografías del momento.

» (…) ya quedo entregado el dinero..$$(fue bello mientras duro jajaa es bromis ) Si lo publique es solo para hacer conciencia: si te lo encontraste y tiene nombre, no es tuyo!! solo toca cuidarlo un rato, si no tiene nombre pero viste a quien se le cayó tampoco es tuyo, eso aplica para dinero, celulares, papeles, novios etc jaj todo lo que no es tuyo se respeta , saludos. P.D. Abajo hay foto de la evidencia de la entrega, pa’ que no piensen que me lo deje 😂😂», finalizó la joven.

Ya no compartan ya quedo entregado el dinero..$$(fue bello mientras duro jajaa es bromis ) Si lo publique es solo para… Publicado por Fabela Fabe en Domingo, 24 de enero de 2021

Por: Redacción/R