Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La deportista Lizeth Yaheli Ruiz Pérez, originaria de Morelia, representará a México en el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Karate, que se disputará en Barranquilla, Colombia, del 20 al 26 de marzo, luego de conseguir su boleto el pasado fin de semana en San Luis Potosí, al quedar en segundo lugar en un evento clasificatorio.

Lizeth Ruiz se concentrará con la selección nacional a partir de mañana 17 marzo, en el Comité Olímpico Mexicano, para continuar con su preparación y posteriormente viajar a Colombia, en donde participará en la categoría Mayor de combate, en la rama de menos de 55 kilos.

La karateka moreliana aseguró que su meta es subirse al pódium, para así poder pensar en poder calificar a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que también se disputarán en Barranquilla, Colombia, a mediados de este año.

Ruíz Pérez confió en que pueda obtener un buen resultado debido a su experiencia de participar en varios campeonatos internacionales, pese a que se enfrentará a combatientes de países como Venezuela y Colombia, que están considerados como “potencias” en el karate a nivel centroamericano.

“Ya me ha tocado pelear contra ellos, a Venezuela y Colombia les he ganado, no es de confiarse, pero no son países imposibles de vencer; son fuertes, pero buscaremos una estrategia adecuada”, comentó.

La karateka michoacana ha ganado medalla de plata en el mismo Campeonato Centroamericano en la categoría de Juveniles, y fue cuarto lugar en el Panamericano de Ecuador y en el Mundial de la especialidad en Irlanda.

Federación Mexicana de Karate no solventará gastos

Pese a que representará a México, Lizeth Yaheli Ruiz busca el apoyo de autoridades estatales para poder solventar los gastos que representa competir en el Campeonato del Centroamericano y del Caribe de Karate, en Barranquilla, Colombia, en los próximos días.

“La Federación (Mexicana de Karate) no apoya en estos eventos, ellos nos mandan el monto de lo que va a costar el viaje, en lo que se incluye el avión, hospedaje, la competencia, seguro médico, y la estancia en el Comité.

Adelantó que de los 37 mil pesos que requiere en total para viajar a Colombia, la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid), junto con el diputado local, Miguel Ángel Villegas Soto, la ayudaran con un porcentaje, además de que está a la espera de la respuesta de los legisladores Daniel Moncada y Wilfrido Lázaro, a quienes también les solicitó apoyo.

La deportista moreliana aclaró que le dieron la posibilidad de pagar la mitad del recurso este fin de semana y el resto a mediados de abril, por lo que su participación en el Campeonato Centroamericano no está en riesgo.

“Me están dando esa oportunidad porque me avisaron muy de prisa, entonces me dan chance de que pague una parte ahorita antes de irme y de regreso a liquidarlo. No peligra mi participación, pero es algo que se le ‘deberá’ a la Federación”, explicó.

Agregó que, como parte de las acciones para recaudar el dinero, mañana sábado 17 de diciembre se ofrecerán terapias de recuperación con un grupo de fisioterapeutas, que tendrán un costo de 200 pesos, a partir de las 10:00 horas en la calle Fray Antonio de San Miguel #86, a espaldas de Plaza Morelia.

Flv Nz