Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la ceremonia cívica por el CCLIV aniversario del nacimiento de José María Morelos y Pavón, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, fue el orador oficial, en su discurso enarboló las ideas del Siervo de la Nación para hacer de México un mejor país.

En los Sentimientos de la Nación, “Morelos escribe, también ‘que la Patria no será del todo libre y nuestra mientras no se reforme el gobierno’. Lo que ocurrió el año pasado no puede ser más afín a lo que siente la Nación”, enfatizó Moctezuma Barragán.

Durante su participación, el titular de la SEP no omitió los datos históricos de uno de los personajes más sobresalientes de la lucha por la Independencia de México, resaltado su origen humilde, así como la ascendencia africana del prócer.

Asimismo, Moctezuma Barragán enfatizó la prioridad que es para el gobierno federal crear un mejor país, para lo cual las ideas de Morelos siguen vigentes: “Hoy los invito a acercarnos a este aspecto intelectual de Morelos. Porque en sus ideas radican valiosas lecciones que, con su carácter atemporal, se muestran pertinentes a 254 años de su natalicio”.

Pues si bien Morelos no fue propiamente uno de los iniciadores del movimiento independentistas, tras la muerte del cura Hidalgo, toma el liderazgo de la lucha, le da forma, a grado tal de tener a su lado a las figuras más representativas de la lucha como: Nicolás Bravo, Hermenegildo Galeana, Mariano Matamoros, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero; esto sin contar con una instrucción militar, resaltó el titular de la SEP.

“Hagamos un México con ideas, conciencia y acciones que nos unan como Morelos lo ideó. Hagamos un país capaz de imaginar, pensar y actuar en paz. Hagamos un país para todos. Volvamos a las ideas un lugar de encuentro y diálogo que cimente una sociedad con igualdad sustantiva. Que la educación promueva la equidad y la excelencia. Así honraremos a Morelos y a todo aquél que ha empeñado su vida en construir un México justo, próspero y feliz”, finalizó el secretario de Educación.

Tras concluir su participación como orador del acto, Esteban Moctezuma, Silvano Aureoles y Raúl Morón, acompañados de más funcionarios, colocaron la respectiva ofrenda floral en la estatua de José María Morelos y Pavón, el Siervo de la Nación, para después montar guardia de honor y dar por concluido el evento.

