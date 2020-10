Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para Sergio Pimentel Mendoza, liderazgo de Morena en Michoacán, la alianza que parece avanzar entre los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y el Revolucionario Institucional (PRI) para renovación de la gubernatura en el 2021 no enciende focos de alerta, pues asegura que es una estrategia que el partido guinda visualizó desde hace año y medio, y está listo para enfrentarla.

El exdelegado nacional de Morena en la entidad, opinó que la designación de Mario Delgado Carrillo al frente de la dirigencia nacional de su partido cierra un capítulo de incertidumbre. “De aquí en adelante, lo que van a ver todos, y no lo digo de manera demagógica, es como un movimiento y un pueblo decidido a transformar a México se organizan electoralmente”.

En entrevista exclusiva, no ocultó su beneplácito por el arribo de Delgado Carrillo a la presidencia del CEN de Morena, pues lo visualiza como un perfil capaz de construir equilibrios, tanto con otras fuerzas políticas como al interior de su partido, donde –admitió- hay militantes difíciles, a veces radicales, que desequilibran “con facilidad” cualquier esfuerzo colectivo.

Una vez resueltas la presidencia y secretaría general en el contexto nacional, la expectativa es que se defina en breve el esquema de organización para las entidades, así como el procedimiento para la designación de sus liderazgos, es decir, si se llevará a cabo una encuesta; si se nombra a un delegado; o se conforma una comisión de trabajo en la que participen todos los referentes políticos.

Sostuvo que estas definiciones institucionales para Morena en Michoacán no llegan tarde, porque está organizado y ha trabajado electoralmente.

“Tenemos estructura en cada uno de los distritos electorales, tenemos una ruta crítica, un calendario y vamos a cumplir con los funcionarios de casilla el 31 de diciembre antes que cualquier otro partido”, indicó.

Sergio Pimentel compartió que a partir de ese trabajo saben quiénes son los aspirantes a candidatos en cada uno de los rincones de Michoacán y elaboraron un mapa territorial que les permite saber con cuántos votos perdieron o ganaron en cualquier sección de cada municipio.

“Sabemos a quién le vamos a decir sí y a quién le vamos a decir que no, porque no los queremos, no los apoyamos por su forma de hacer política, porque no comparten nuestros principios y valores”.

Cuestionado en ese sentido, no tuvo empacho en advertir que la elección de 2021 no será como la de 2018, cuando permitieron que perfiles no gratos se subieran “al barco”. “Era necesario, y gracias a eso la izquierda logró lo que nunca había logrado en México, la presidencia de la república.

En 2021, advirtió, como un movimiento fuerte más que como partido político sólido, habrán de corregir errores y procurar candidatos que defiendan a la 4T y vean la política como una actividad fértil para el futuro, no para hacerse ricos y sacarle “jugo” a un cargo público en función a sus intereses personales.

Agregó que deberán ser abanderados que sepan ganar elecciones, “porque en México todavía tenemos enraizada una profunda cultura política que hace elecciones de manera mañosa y tenemos que saber defendernos”.

Durante la charla, “Yeyo” Pimentel admitió que la incorporación de cuadros con trabajo territorial, como los que representan el diputado federal, Carlos Torres Piña, y, el fundador de la asociación Mano a Mano, Juan Carlos Barragán Vélez, suman a la estructura con la que Morena enfrentará los próximos comicios, aunado a que se buscará una alianza con el Partido del Trabajo (PT).

Por: Sayra Casillas/R