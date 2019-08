Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente interino de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Michoacán, Sergio Pimentel Mendoza, señaló que a través del diálogo permanente buscarán que el proceso para la renovación de la dirigencia estatal por un periodo estatutario de tres años transite por una ruta de unidad.

El liderazgo del partido guinda confirmó que el 27 de octubre se llevarán a cabo las asambleas distritales para la elección de 120 congresistas estatales y nacionales; mientras que el 10 de noviembre se efectuará la asamblea para definir al presidente o presidenta del Consejo Estatal así como a los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal.

“Estamos invitando a todos los aspirantes a la dirigencia estatal para que trabajemos en una ruta de unidad, para que la renovación de nuestros cargos del partido sea un ejemplo de la nueva forma de hacer política… Los michoacanos saben que representamos un proyecto que ha crecido desde abajo, que representa la unidad, trabajo, confianza, diálogo, y que no representa conflicto”, manifestó.

En la conferencia de prensa que realizó este lunes, Sergio Pimentel estuvo acompañado por Juan Pablo Puebla Arévalo y Juan Pablo Celis Silva, quienes abiertamente han manifestado su deseo de tomar las riendas de la dirigencia estatal.

Frente a ellos, y en un mensaje que también hizo extensivo a los aspirantes ausentes en ese momento, Juan Pérez Medina, Luis David Soto Quizaman, y, Osvaldo Ruiz Ramírez, el líder partidista convocó a la unidad por encima de los intereses personales, con el argumento de que es la única alternativa que tiene Morena para arribar con fortaleza y rumbo sólido al proceso electoral de 2021.

Juan Pablo Celis coincidió en que tienen que poner por delante la unidad, los principios del partido, más allá de la disputa por los cargos: “entender que la lucha es colectiva, no es personal; este movimiento puede seguir creciendo si dejamos las arrogancias”.

En la misma sintonía, el ex perredista Juan Pablo Puebla, se pronunció por un acuerdo político para que en Morena Michoacán se instale una dirigencia estatal de unidad, enfocada al fortalecimiento de la llamada Cuarta Transformación, que encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, requiere de un “brazo político fuerte”.

Por otro lado, enunció, deberán prepararse para ganar el plebiscito para la revocación de mandato, y, anclar los proyectos de la Cuarta Transformación en cada uno de los territorios del país.

“En Michoacán nos toca tener un gobierno del estado que transite al lado de la Cuarta Transformación. Hoy, hay un gobierno que se define no sólo como no aliado de la Cuarta Transformación sino como contrapeso, yo pondría en duda que llegara a ser contrapeso, pero ese ha sido su planteamiento”, expuso.

No descarta Sergio Pimentel buscar la dirigencia

A pregunta expresa, el dirigente interino Sergio Pimentel respondió que no ha decidido si buscará o no la presidencia del partido para el periodo de estatutario de tres años.

“La verdad es que la decisión no es tan mía, yo pertenezco a un equipo y el equipo sabrá decidir. Si quiere que yo lo haga, lo haré, y si me tengo que mover, me muevo, yo no tengo ningún problema”, enfatizó.

Descartó el riesgo de que sea acusado de actuar como juez y parte, con el señalamiento de que la elección la organizan el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Organización, sin embargo comprometió coadyuvar para que el proceso sea “organizado, pulcro e imparcial”.

CA