Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A cinco días de que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) decida en qué entidades ratifica a los delegados con funciones de dirigentes y en qué estados designa liderazgos provisionales, Sergio Pimentel Mendoza sostuvo que independientemente de los apellidos de quien asuma el cargo, el partido guinda tiene posibilidades de gobernar Michoacán en el 2021, con quien postule de candidato.

El Consejo Estatal de Morena emitió una convocatoria para sesionar el próximo domingo en esta ciudad capital. El orden del día contempla la designación de cargos al interior de Comité Ejecutivo Estatal, sin embargo, es incierto si logrará el quorum o será un espacio de sillas vacías.

Y es que hace unos días, en reunión con liderazgos de Morena en Michoacán, el dirigente nacional, Alfonso Ramírez Cuéllar, dejó en claro que será el 23 de marzo cuando el CEN se reúna para revisar estado por estado, con la posibilidad de ratificar a los delegados que así lo ameriten o en su defecto nombrar un liderazgo provisional, para que lleve a cabo el proceso de definición de la dirigencia estatutaria.

En entrevista exclusiva, Sergio Pimentel, quien hasta hace poco fungía como delegado nacional con funciones de dirigente estatal, señaló que acatará la disposición del órgano nacional, en el sentido que venga.

“Si me ratifican, me la echo, y le sigo hasta donde el CEN me diga; si me cambian y viene otro delegado, inmediatamente la primera llamada que va a recibir será la mía, lo voy a enterar de todas las cosas hechas y del trabajo pendiente”, manifestó.

Expresó que la decisión del CEN podría estar sustentada en una valoración del trabajo realizado, pero tampoco descartó que influyan consideraciones políticas.Sergio Pimentel, Morena, CEN, Consejo Estatal de Morena

Pimentel Mendoza fue enfático en el sentido de que independientemente de los apellidos de quien tome las riendas del partido en la entidad, seguirán trabajando, “porque en el 2021 Morena tiene muchas posibilidades de gobernar Michoacán”.

Añadió: “tenemos que ser muy serios y en eso estamos, no hacer caso a la grilla, no hacer caso a las provocaciones de grupos pequeños del partido que no tienen otra posibilidad ni de ubicarse políticamente ni de ganar espacios o de intentar construir otro tipo de política”.

Aseguró que la mayoría de quienes hoy llevan puesta la camiseta guinda, están construyendo un proyecto con miras al 2021, tomando acuerdos, repartiendo y asumiendo responsabilidades entre sí y con la sociedad michoacana.

“No se trata de imponer, de confrontar, ni de imponernos… tenemos que permanecer, luchar, mantenernos firmes y sobre todo demostrar que no somos como los otros partidos, que no respondemos a la grilla, porque lo que queremos hacer es transformar la cultura política y porque sabemos que tenemos en nuestras manos el futuro de Michoacán”, concluyó.

Por: Sayra Casillas/SJS