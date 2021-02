Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Militantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en los municipios de Pátzcuaro, Tzintzuntzan, Tacámbaro y Acuitzio del Canje, hicieron pública su renuncia a este órgano político, y su próxima adhesión al proyecto del precandidato de Fuerza por México (FXM) a la gubernatura, Cristóbal Arias Solís.

Arley Villagomez Zavala, militante de Morena en Tzitzuntzan, manifestó su informidad por la forma en la que se llevó a cabo el proceso interno para la selección de la precandidatura, de ahí su decisión de separarse del partido.

“En Tzintzuntzan reiteramos el compromiso con el licenciado Cristóbal Arias, y renunciamos a la militancia”, dijo, para después partir en dos la credencial que le daba el estatus de fundador de Morena y Protagonista del Cambio Verdadero.

“Hombres, mujeres y jóvenes del distrito de Pátzcuaro estamos conscientes de los principios que pregona Morena en el sentido de no robar, no traicionar y no mentir; pues no, no se llevaron a cabo por eso esta decisión de hacer equipo con Cristóbal Arias en Fuerza por México“ apuntó Milagros Trejo, militante de Tacámbaro.

Arturo Herrera Cornejo, miembro del equipo cristobalista, manifestó que las adhesiones a este proyecto político electoral serán más, una vez que se definan las candidaturas para la contienda por las diputaciones locales y ayuntamientos.

“No van a quedar contentos con las decisiones que al final Leonel Godoy tome, esto hará que el movimiento de Fuerza por México crezca”, opinó.

Por: Sayra Casillas/R