Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El día de ayer los Chiefs de Kansas City se convirtieron en los ganadores del Super Bowl LIV al vencer 31 a 20 a los 49ers de San Francisco.

Con ello, los de Kansas obtuvieron su segundo trofeo Vince Lombardi, tras ganarlo en 1970. Tuvieron que pasar 50 años para que nuevamente se volvieran a coronar como los mejores.

El presidente municipal, Raúl Morón por vía Twitter dijo sentirse feliz tras la victoria de los Kansas City.

“Aquí en Morelia, estamos felices por nuestra ciudad hermana #KansasCity , su alcalde @QuintonLucasKC y su equipo @Chiefs por ganar este año Superbowl #Felicidades#chiefskingdom”, escribió en edil moreliano.

Here in Morelia, we are happy for our Sister City #KansasCity, his Mayor @QuintonLucasKC and his Team @Chiefs for winning this year Superbowl #Felicidades #chiefskingdom pic.twitter.com/CFWZOXC2zj

— Raúl Morón Orozco (@raulmoronO) February 3, 2020