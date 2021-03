Uno de los temas comunes de todo proceso electoral es la tendencia a pronosticar la participación electoral que habrá en una jornada comicial; de inmediato se levantan premoniciones como la que sostiene que “especialistas ven posible baja participación el día de las elecciones”. Lo cierto es que la certeza que las instituciones electorales deben construir es sobre la incertidumbre del resultado, de manera que las previsiones de especialistas están más cerca del esoterismo que de la certeza.

Lo cierto es que la participación ciudadana en las urnas se determina por un conjunto de motores y frenos cuya combinación y efectos sólo la sabremos el día de las elecciones.

Un motor indiscutible es la concurrencia electoral, esto es, la coincidencia en la misma fecha de elecciones federales y locales; de hecho, vamos a las elecciones de la máxima concurrencia en la historia del país, es decir, en las 32 entidades federativas del país habrá elecciones federales y locales; como consecuencia de ello, vamos a las elecciones con el mayor número de cargos de elección popular en disputa: 21 mil en números cerrados, cuando en el 2018 fueron 18 mil.

Como motor paralelo al anterior tiene que ver lo que he definido como tlatoanismo electoral, esto es, que resulta de mayor interés para la participación cuando se disputan los cargos unipersonales que los cargos colegiados; por ello las elecciones presidenciales son más concurridas que las elecciones de las legislaturas; aunque en un nivel menor, pero no dejan de ser también muy atractivas las elecciones de las gubernaturas. Este aspecto, que no es quizá lo más afortunado que premian las mediciones de la democracia, sí tiene un efecto positivo en la movilización ciudadana. De manera que, si bien es cierto que en estos comicios no hay elección presidencial, sí habrá 15 elecciones de gubernatura, entre ellas la de Michoacán.

Otro motor es la calidad de la lista nominal de electores. En este entendido, el INE ha trabajado desde el día siguiente de la última jornada electoral –el 1 de julio de 2018– hasta la fecha y concluirá en materia de actualización el 10 de abril, y en materia de reimpresiones, el 4 de junio; en dicho lapso se vio interrumpido cuatro meses por la suspensión producto de la pandemia, pero gracias a la colaboración de la ciudadanía para acudir con cita programada se logró atender a todo el que lo solicitó en su momento. Producto de ello ha sido que del 2 de julio de 2018 al 28 de febrero de 2021 han sido entregadas en Michoacán un millón 248 mil 437 credenciales para votar, y aún faltan por entregar unas 30 mil, lo que significa que más de la tercera parte de quienes van a votar lo harán con una credencial nueva.

Se puede discutir si la pandemia de Covid-19 es un motor o un freno de la participación ciudadana, lo que sí nos arroja la evidencia internacional es que no es determinante. Idea Internacional nos muestra información de 24 países del mundo que han tenido elecciones durante la pandemia y que tuvieron una mayor votación que en una similar anterior; entre estos países destaca, por ejemplo, los Estados Unidos, cuya participación se incrementó por encima de los 10 puntos porcentuales; pero también se encuentran otros países grandes como, por ejemplo, Indonesia y Rusia. Por el otro lado, se encuentra un conjunto de 38 países que tuvieron un descenso en la participación ciudadana, pero ninguno tiene una población superior a los 100 millones de habitantes, ni se encuentran entre los primeros lugares de intensidad de la pandemia, con excepción de Portugal.

Otro motor de la participación sería un fenómeno al que le llamaría la claridad en el compromiso. Es usual que cuando la población se apropia de una responsabilidad que se vincule con la elección, su voluntad por expresarse es mayor; sucedió en 1994, cuando la vida pública del país estaba envuelta en asesinatos y un movimiento armado; volvió a suceder en 2015, en el estado de Guerrero, luego del atroz hecho de los 43, y podría ser que apareciera si la ciudadanía siente necesidad de expresarse.

Un aspecto que podría también ser motor o freno de la participación ciudadana tiene que ver con la oferta de opciones; por ello es muy valioso lo que en estos momentos preparan los partidos y las candidaturas para la programación de sus actos de campaña (que deben entregar al INE una planeación previa para posibilitar la fiscalización federal y local), además de que de manera anticipada deben producir sus promocionales de radio y televisión que circularán en los tiempos del Estado que administra el INE; pero también será muy importante la alineación a sus plataformas electorales, mismas que deberán tener la claridad para mostrar una oferta atractiva para el electorado.

Un freno a la participación ciudadana lo representan los movimientos de pueblos originarios, que, en términos de una legítima lucha por mejorar sus condiciones en sus comunidades, presentan una concepción minimalista de la democracia que no maximaliza sus derechos político electorales, al presentar un falso dilema entre derechos individuales y colectivos, porque los derechos humanos no son excluyentes entre sí. También es cuestionable el argumento de que los partidos dividen, puesto que la postura de no instalar casillas también divide; ojalá busquemos juntos armonía en el ejercicio de los derechos de todas y todos, colocando la democracia como método por encima de todas las diferencias.

En suma, los motores y los frenos de la participación en las urnas son un conjunto complejo de factores que no nos permiten vislumbrar, hasta ese día, el efecto que tengan. Como servidor público electoral no puedo menos que hacer todo lo posible por motivar el valor y trascendencia del ejercicio del voto.

