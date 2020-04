Ciudad de México (Rasainforma.com). -El actor canadiense Logan Williams murió este viernes a una semana de cumplir 17 años, informó Marlyse Williams, madre del actor.

La causa de muerte del actor no ha sido confirmada. Logan murió una semana antes de su cumpleaños número 17.

Logan Williams nació en Vancuver, Canadá. Saltó a la fama al interpretar al joven Barry Allen en la serie The Flash, basada en el personaje de DC Comics.

Grant Gustin, protagonista de la serie, se despidió del joven actor al enterarse de la noticia.

“Acabo de enterarme de la devastadora noticia de que Logan Williams murió repentinamente. Esta foto fue tomada a principios del episodio piloto de The Flash en 2014. Me impresionó no sólo el talento de Logan, sino su profesionalidad en el set”, escribió el actor en su cuenta de Instagram.

John Wesley Shipp, actor que dio vida al superhéroe en la serie Flash de 1990 y que ahora interpreta al padre de Barry en The Flash, se despidió del joven actor.

“Devastado tras conocer la muerte de Logan Williams a los 16 años. Estaba 100 por ciento comprometido con interpretar al joven Barry Allen y lo extrañábamos mucho tras rebasar esa parte de la trama. Todo mi amor y dolor hacia la familia y amigos de Logan en su pérdida”, escribió en su cuenta de Twitter.

Heartsick to learn of Logan Williams’ death at 16. He was 100% committed to playing young Barry Allen, and we missed him once we moved past that part of the story. Love and compassion to Logan’s family and friends in your grief. pic.twitter.com/lOlUyxJtIC

— John Wesley Shipp (@JohnWesleyShipp) April 3, 2020