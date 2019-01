Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Este miércoles perdió la vida uno de los grandes del mundo del boxeo: Alberto Reyes, uno de los propietarios de la marca de guantes de box “Cleto Reyes”

De acuerdo a la información compartida por el presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, el dueño de la reconocida marca, murió este día:

Rest In Peace Legend.

Alberto Reyes, owner of the Cleto Reyes boxing gloves and a close friend to all of us, the boxing community, has passed away.#CletoReyes #Boxing pic.twitter.com/gVvSSxxQ7e

