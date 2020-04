Estados Unidos (Rasainforma.com).- El animador y director de cine y productor estadounidense ganador de un oscar, Gene Deitch perdió la vida a los 95 años de edad, así lo dio a conocer su editor Pert Hummel.

Deeply saddened to hear about Gene Deitch’s passing. He was warm and thoughtful during our multiple interviews over the years. He was also an absolutely brilliant cartoonist and animator, including this Oscar winning short penned by Jules Feiffer https://t.co/dvNUSgqeFW

— Brian Heater (@bheater) April 17, 2020