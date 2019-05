Estados Unidos (Rasadeportes.com).- Falleció Bart Starr, leyenda de la NFL, a los 85 años de edad, este domingo 26 de mayo.

Fue ni más ni menos el quarterback que ganó los dos primeros Super Bowls y el Jugador Más Valioso en ambos, además de ser el dueño del récord de más alto porcentaje de victorias en postemporada en la historia de la NFL. Su nombre lo podría decir todo, pero es difícil de abstenerse de rendir homenaje y admiración cada vez que se le menciona.

Bastaría señalar que fue el mariscal de campo de los Empacadores de Vince Lombardi para entender la categoría de jugador que fue y el nivel de excelencia y éxito que alcanzó, pero no deja de ser un acto de justicia que fue señalado por compañeros y rivales como un hombre respetuoso con todos, sencillo en su trato personal y de espíritu generoso, como lo señaló su familia en el comunicado con el que se dio a conocer la noticia de su fallecimiento en Birmingham, Alabama.

Starr, nacido el 9 de enero de 1934, en Montgomery, Alabama, egresó de la “Marea Escarlata” Y

fue reclutado en la 17ª ronda del draft de la NFL en 1956, es decir, fue el jugador seleccionado número 200 de esa generación y fue llevado a las filas de Green Bay como una las piezas clave de la dinastía que terminaría de armar Lombardi.

Jugó 16 temporadas en la NFL en un total de 196 partidos para acumular 24,718 yardas, con 152 touchdowns y 138 intercepciones, además de lograr 15 touchdowns en acarreos. Fue un quarterback disciplinado, líder y con una destacada capacidad para ejecutar jugadas y hacer funcionar el demoledor sistema del férreo y disciplinario Lombardi, mancuerna de mariscal de campo y entrenador en jefe que ganó cinco campeonatos de la NFL en nueve temporadas, además de ser los ganadores de las dos primeras ediciones del entonces llamado “Juego de Campeonato Mundial AFL-NFL”, es decir, los dos primeros Super Bowls formalmente, resultado de la asociación entre las rivales Liga Americana y Liga Nacional.

Uno de sus más memorables momentos quedó inscrito en el llamado “Ice Bowl” (Tazón del Hielo), el partido por el campeonato de la NFL de la temporada 1967, celebrado el 31 de diciembre de ese año en el Lambeau Field. Con gélido clima y un campo prácticamente congelado, Starr dio a su equipo la victoria por 21-17 sobre los Vaqueros de Dallas con un touchdown en un acarreo de una yarda a 15 segundos del final. Dos semanas después, los Packers se coronarían en el Super Bowl II para rubricar la etapa más dominante de un equipo en el deporte de las tackleadas.

Green Bay sacó el orgullo por la añeja NFL y Starr se llevó las nominaciones como JMV, sin embargo, no queda ahí su legado. No fue un hombre que lograra partidos de 400 yardas por pase y menos aún temporadas de 4,000 yardas y 40 touchdowns al año, sin embargo, tiene una estadística que ha sido insuperable para figuras enormes como sus sucesores en Green Bay, Brett Favre y Aaron Rodgers, y también para astros de la categoría de Tom Brady, Payton Manning, Drew Brees, Joe Montana y compañía: .900 de porcentaje ganador en playoffs.

A lo largo de su carrera, Starr ganó 9 de sus 10 partidos de postemporada y su única derrota en esas instancias fue el Juego de Campeonato de l NFL de 1960 contra las Águilas de Filadelfia.

Tras retirarse como jugador activo, Starr fungió como entrenador en jefe de sus Packers entre 1975 y 1983, sin embargo, quedó muy lejos de los éxitos conseguidos dentro de los emparrillados.

Los campeonatos de la NFL logrados por el icónico número 15 como quarterback fueron en las temporadas 1961, 1962 y el tricampeonato de 1965-66-67. Al final de las campañas 1966 y 67, Green Bay fue el representante de la NFL en los respectivos duelos contra los monarcas de la AFL, Jefes de Kansas City y Raiders de Oakland, a los que los “Packers” dominaron con relativa facilidad. Su ingreso al Salón de la Fama fue prácticamente en automático como miembro de la Generación 1971 del recinto de los inmortales de Canton.

It is with deep sadness that we announce Green Bay Packers legend Bart Starr has passed away at age 85: https://t.co/Qgv5o6FP3D pic.twitter.com/mIqu5hGyMt

— Green Bay Packers (@packers) May 26, 2019