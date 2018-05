Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- En el vientre de su madre fue donde falleció una bebé al no recibir atención oportuna por los médicos.

Los hechos se registraron en el hospital La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lugar al que acudió Mitzi Ramírez el pasado 28 de abril a recibir atención médica ya que iba en labor de parto.

Tres días después del ingreso, Mitzi rompió fuente, el personal decidió no atenderla, a fin de que se realizara un parto natural, sin embargo esto no sucedió así.

“La primera excusa que me pusieron es que no había sangre; el segundo día (miércoles 2 de mayo) me dijeron que no había cupo, que no había espacio para poderla programar. Después, ese mismo día pero minutos más tarde, me dijeron que ya estaba programada para la noche; sin embargo, hasta la madrugada del jueves (3 de mayo) mi esposa seguía en piso, no estaba en quirófano”, relató el esposo de Mitzi y padre de la menor.