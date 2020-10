Ciudad de México (Rasainforma.com).- La actriz y bailarina Marge Champion, falleció el pasado miércoles a los 101 años de edad; la noticia fue confirmada por su hijo Gregg Champion, quien no precisó más detalles del deceso.

Marge Champion fue modelo para la creación de la princesa protagonista de “Blancanieves y los siete enanitos”, en el icónico clásico de Disney de 1937, además colaboró para las primeras películas de Walt Disney Animation Studios trabajando en Pinocho, Fantasía e incluso Dumbo.

Marge Champion in costume during production of Snow White and the Seven Dwarfs (1937).

Champion served as a live-action model for Snow White at the suggestion of her father, a friend of Walt Disney. Animators studied her in motion to make the character move more realistically. pic.twitter.com/g7dTmpbhro

