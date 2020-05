Ecuador (Rasainforma.com).- Violeta Ávila, concejala de Manta, al oeste de Ecuador, murió el pasado 19 de mayo al presentar complicaciones por un cuadro respiratorio, meses después de decir que el uso de cubrebocas no es necesario, pues el Covid-19 “no es mortal”.

La noticia la dio a conocer el alcalde Manta, Agustín Intriago, quien lamentó la muerte de Ávila y se solidarizó con su familia. “Estoy seguro que deja un legado de amor para todos, en especial para sus hijos, alumnos y amigos”, escribió en su cuenta de Twitter.

Meses antes Violeta Ávila aseguró que era innecesario el uso de cubrebocas para evitar contagiarse de coronavirus. En su lugar, recomendó consumir vitamina C para fortalecer el sistema inmunológico.

“El coronavirus no es mortal, no tienen por qué ponerse mascarillas con el ánimo de la prevención. No es necesario. Están gastando la plata. Mejor compren naranjas, limón, maracuyá y frutas con vitamina C para mejorar el sistema inmunológico”, dijo.