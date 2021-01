Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El escritor y productor de Los Simpson, David Richardson, murió a causa de insuficiencia cardíaca a los 65 años de edad, entre las series más importantes en las que participó destacan Malcolm el de en medio, F is For Family y Two and Half Men.

Fue un escritor de comedia que inició en la televisión durante el año 1985; su debut fue en la serie de NBC “Grand” de Michael Leeson.

David Richardson, obtuvo premios como el Humanitas por el episodio “Faith” de “The John Larroquette Show” de Witt-Thomas, por otra parte, escribió y produjo pata la serie Malcolm el de en medio, Simple Rules, Phenom, Ed y What About Joan.

«Conocí a David en el 2000, cuando era mi jefe en What About Joan, y nunca olvidé lo genial que era como escritor, presentador y amigo», dijo Michael Price, creador junto a Bill Burr de F is for family.

«Conocí a David en el 2000, cuando era mi jefe en What About Joan, y nunca olvidé lo genial que era como escritor, presentador y amigo», dijo Michael Price, creador junto a Bill Burr de F is for family.

