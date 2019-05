Muere el actor que interpretó a Chewbacca

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Este jueves se dio a conocer que el actor Peter Mayhew, quien interpretó a Chewbacca en la saga Star Wars, perdió la vida el martes pasado a los 74 años de edad, anunció su familia.

A través de Twitter, la familia informó que el actor falleció en su casa al norte de Texas, rodeado de sus seres queridos.

Mayhew había tenido una cirugía para mejorar su movilidad, sin embargo, su salud finalmente no pudo mejorar para seguir con vida.

El artista británico trabajaba en un hospital cuando George Lucas lo eligió para interpretar al legendario personaje.

Los filmes en el que participó fueron: Star Wars (1977), El Imperio Contraataca (1980), El Regreso del Jedi (1983), La Venganza de los Sith (2005) y El Despertar de la Fuerza (2015).

The family of Peter Mayhew, with deep love and sadness, regrets to share the news that Peter has passed away. He left us the evening of April 30, 2019 with his family by his side in his North Texas home. pic.twitter.com/YZ5VLyuK0u

— Peter Mayhew (@TheWookieeRoars) May 2, 2019