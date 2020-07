Estados Unidos (MiMorelia. com).- El primer perro de raza pastor alemán que se contagió de Covid-19 en Estados Unidos murió después de estar enfermo tres meses, según informó National Geographic.

Durante el tiempo que estuvo enfermo el perro desarrollo una mucosidad espesa y comenzó a respirar con dificultad, por lo que su dueño, Robert Mahoney, quien había contraído coronavirus pensó que podía haber contagiado a su perro.

Tras buscar tres clínicas veterinarias, la última de ellas le hizo el estudio al canino. Dado su declive físico y que sus síntomas empeoraban cada vez más, la familia decidió dormirlo.

Los Mahoneys también tiene un cachorro que se llama Duke, de 10 meses, y quien no contrajo el virus, explicó National Geographic.

It’s unclear whether cancer made Buddy more susceptible to contracting the coronavirus, or if the virus made him ill, or if it was just a case of coincidental timing. https://t.co/AGhpYOU8IK

