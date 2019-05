Por: Alina Espinoza

Malasia (Rasainforma.com).- Las autoridades de Malasia informaron que “Tam”, el último rinoceronte macho de Sumatra, falleció tras una prolongada enfermedad.

“Se hizo todo lo posible por salvarlo. La causa de muerte estaba relacionada con la vejez y la insuficiencia multiorgánica, pero se revelarán más detalles después de que se complete el informe de la autopsia”, dijo Christina Liev, ministra de Turismo, Cultura y Medio Ambiente de Malasia.

AGREGÓ QUE SE CONSERVARÁ EL GENOMA VIVO DE “TAM” PARA EL CULTIVO CELULAR.

De acuerdo al Departamento de Vida Silvestre de Sabah, la salud de “Tam” se deterioró en los últimos meses y el rinoceronte murió rodeado de guardas dedicados y personal veterinario de la Alianza de Rinocerontes de Borneo.

“Tam” es la abreviatura de Kertam, el animal fue capturado por un equipo de vida silvestre en agosto de 2008 cuando tenía cerca de 20 años, y fue llevado a un centro de atención en la Reserva de Vida Silvestre Tabin de Sabah.

Los conservacionistas esperaban que “Tam” pudiera reproducirse naturalmente con “Iman”, una hembra capturada en 2014, así como con otra rescatada “Puntung”, pero que fue sacrificada en 2017.

Sin embargo, “Tam” no tenía esperma de alta calidad, y ambas hembras tenían tumores por lo que se impidió la concepción. Al no tener otra opción, tuvieron que recurrir a la tecnología reproductiva avanzada e intentaron producir embriones mediante la fertilización in vitro.