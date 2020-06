India (MiMorelia.com).- Una elefanta murió después de comer una piña llena de petardos al sur de India, tenía 15 años y estaba preñada.

La elefanta se había acercado a un pueblo cercano al Parque Nacional de Silent Valley en el estado de Kerala, ahí consumió el fruto.

Un funcionario forestal, Mohan Krishnan, escribió, “lo siento, hermana, se paseaba hambrienta sin poder comer. Tenía la boca y la lengua destruidas por la explosión. Debe haber estado más preocupada por el hijo dentro de ella que por si propia hambre”.

“No le hizo daño a un solo se humano, incluso cuando corría con un dolor punzante por las calles de la aldea”, refirió Krishnan.

“La piña llena de petardos explotó en su boca, causándole graves heridas”, dijo Surendra Kumar, personal de la Protección de la Fauna de Kerala.

Poco después, lugareños encontraron a la elefanta dentro del río Velliyar, de rodillas y con la cabeza sumergida en el agua. Después de estar cuatro días en el río, mientras veterinarios trataban de salvarle la vida, al tratar de sacarla para auxiliarla, la elefanta murió.

“Cuando la vi, ella estaba parada en el río sin hacer ningún ruido. Posiblemente estaba sintiendo un alivio al sumergir su tronco y boca en el agua”, Mohan Krishna refirió a un medio de comunicación.

El suceso causó revuelo en redes sociales, calificando al incidente como un “acto cobarde”.

Appalled to hear about what happened in Kerala. Let’s treat our animals with love and bring an end to these cowardly acts. pic.twitter.com/3oIVZASpag

— Virat Kohli (@imVkohli) June 3, 2020