Francia (MiMorelia.com).- Un niño de nueve años murió en Francia víctima de la enfermedad de Kawasaki, relacionada con Covid-19, el pasado sábado en un hospital de Marsella, indicaron este viernes fuentes sanitarias.

Los principales síntomas de esta enfermedad son fiebre, erupciones cutáneas e inflamación de glándulas.

Las pruebas serológicas mostraron que había estado en contacto con el coronavirus, aunque no había desarrollado síntomas. Los primeros análisis apuntan a que su muerte tiene carácter excepcional.

El síndrome Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico, apareció por primera vez en Europa, sin embargo en el estado de Nueva York ya se investigan más de 100 casos, este padecimiento afecta a los vasos sanguíneos y a los órganos y sus síntomas son muy similares a los de la enfermedad de Kawasaki.

Tres niños han muerto en Nueva York y docenas han sido hospitalizados tanto en otros puntos de Estados Unidos como en al menos seis países europeos.

En Francia se tienen registrados desde el 1 de marzo pasado 125 casos de niños afectados por un proceso inflamatorio con los síntomas de la enfermedad de Kawasaki, probablemente en relación con la pandemia del Covid-19.

El llamado síndrome inflamatorio multisistémico en niños (MIS-C) se ha observado en niños de toda Europa y en al menos 18 estados de Estados Unidos, además del Distrito de Columbia.

Según un estudio de la revista médica The Lancet el número de casos se habría multiplicado por 30 poco después de que la pandemia del Covid-19 se extendiera por Italia y sus alrededores.

La relación directa entre el Covid-19 y esta enfermedad aún está por determinarse, ya que no todos los niños con este síndrome han dado positivo a Covid-19.

