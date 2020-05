Estados Unidos (MiMorelia.com).- El comendiante y actor estadounidense Frederick Charles Willard, mejor conocido como Fred Willard, falleció el viernes por la noche, confirmó su hija Hope Mulbarger.

«Siguió trabajando y haciéndonos felices hasta el final», dijo Mulbarger. “¡Lo amamos mucho! Lo extrañaremos por siempre ”, expresó.

Sin embargo, la causa de la muerte no fue revelada, según información de AP.

“There was no man sweeter or funnier.» Fred Willard, the comedic actor whose improv style kept him relevant for more than 50 years in films like “This Is Spinal Tap,” “Best In Show” and “Anchorman,” has died at 86. https://t.co/xIWpRdgJdQ — The Associated Press (@AP) 16 de mayo de 2020

Willard, de 86 años, fue conocido por sus papeles en películas como American Pie, WALLE, The is Spinal Tap, El Experto y Músicos Grandiosos, así como en los programas Modern Family y Everybody.

Willard rara vez era un protagonista o incluso un personaje secundario importante. Se especializó en pequeñas apariencias que robaban escenas.

Eric StoneStreet, quien compartió créditos con el actor en la serie Modern Family, despidió a su compañero en un mensaje publicado en redes sociales.

It was a privilege to have the great Fred Willard know my name. Rest In Peace Fred. You were funny in your bones. pic.twitter.com/PlFTCHFZCK — Eric Stonestreet (@ericstonestreet) 16 de mayo de 2020

Por su parte el también comediante Michael McMkean expresó su dolor al despedir a Fred Willard.

I’m at a loss for words, a state Fred Willard never found himself in. My friend for 40+ years, a great comic actor who had no competition because there was only one of him. We were all so lucky. Goodbye, Fred. — Michael McKean (@MJMcKean) 16 de mayo de 2020

A través de la cuenta oficial de Twitter de Modern Family, también despidieron al actor.

It was an honor having the legendary Fred Willard be a part of our #ModernFamily. Thank you for all the laughs 🧡🧡🧡 We will miss you and we love you. pic.twitter.com/n6YUKW16se — Modern Family (@ModernFam) 16 de mayo de 2020

Willard fue un actor muy amado en Hollywood.

Por: Redacción/SJS