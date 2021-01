Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Hilton Valentine, el guitarrista y fundador de una de las bandas más emblemáticas del rock The Animals, falleció a los 77 años.

Fue el pasado viernes que Hilton Valentine murió, así lo informó el sello de la banda, ABKCO Music quien no dio a conocer las causas del deceso, pero se refirió al músico como “un guitarrista pionero que influyó en el sonido del rock and roll durante las próximas décadas”.

Our deepest sympathies go out to @HiltonValentine‘s family and friends on his passing this morning, at the age of 77.

A founding member and original guitarist of The Animals, Valentine was a pioneering guitar player influencing the sound of rock and roll for decades to come. pic.twitter.com/gSUyVN0WWS

