Muere “Inuka” primer oso polar nacido en el trópico

Después de ser anestesiado para un minucioso examen médico, un equipo de veterinarios y cuidadores tomaron la decisión de no despertar al oso.En este sentido el zoológico señaló desde la semana pasada que tal vez había que sacrificar a Inuka en caso de que un examen médico revelara que estaba sufriendo.

Inuka nació en diciembre de 1990, pero su salud se había deteriorado constantemente en los últimos meses.

Inuka died surrounded by his keepers: Singapore Zoo releases photos of polar bear's last moments https://t.co/ji1hQ6MCja pic.twitter.com/CrQDE0Di46

— The Straits Times (@STcom) April 25, 2018