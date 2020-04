India (MiMorelia.com).- La mañana de este miércoles se dio a conocer la muerte del actor Irrfan Khan, conocido por sus papeles en «Slumdog millionaire», al español Quisiera ser millonario, y «Life of Pi» (La vida de Pi).

Con información de medios internacionales se sabe que la muerte del actor de Bollywood, alias usado para la industria cinematográfica en idioma hindi, se dio en un hospital en Bombay a sus 53 años de edad.

Su última publicación en Twitter fue el 12 de este mes, en el que se anunció que Angrezi medium, otra de sus películas cinta que narra las desventuras de un empresario indio para conseguir que su hija cumpla su sueño de estudiar en Londres, ya estaba disponible en Disney+.

Mr. Champak’s state of mind: Love from the inside, making sure to show it outside! 😍 #AngreziMedium now streaming on @DisneyplusHSVIP: https://t.co/z23Vlobb77#KareenaKapoorKhan @radhikamadan01 #DeepakDobriyal #DineshVijan #HomiAdajania #DimpleKapadia @RanvirShorey pic.twitter.com/SiWA2TK1OJ

— Irrfan (@irrfank) April 12, 2020