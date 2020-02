Ciudad de México (Rasainforma.com).- A sus 77 años de edad, el actor británico John Shrapnel, famoso por su participación en la cinta de «Gladiador», falleció víctima de cáncer.

«Estamos muy tristes de escuchar que el maravilloso actor John Shrapnel ha muerto. Actuó en muchas producciones en el Teatro Nacional, incluida ‘Phèdre’, nuestra primera producción de NTLive» compartió.

We’re very sad to hear that the wonderful actor John Shrapnel has died. He performed in many productions at the National Theatre, including Phèdre – our first @NTLive production. He’s pictured here in Phèdre with Dominic Cooper. 📷 Catherine Ashmore pic.twitter.com/DeEewRs6EJ

— National Theatre (@NationalTheatre) 18 de febrero de 2020