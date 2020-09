Reino Unido (Rasainforma.com).- La actriz Diana Rigg falleció este jueves a la edad de 82 años tras un padecimiento de cáncer.

El encargado de dar la triste noticia fue su agente, Simon Beresford: «Murió en paz esta mañana temprano. Estaba en casa con su familia, que pidió privacidad en este momento difícil».

La hija de la actriz británica, Rachel Stirling, señaló que su madre fue diagnosticada con cáncer en marzo de este año.

En la década de los 60’s, Diana Rigg se dio a conocer por su papel de Emma Peel, una agente secreta en la serie de espías The Avengers. Para finales de esa década personificó a Tracy Bond, la única esposa del agente 007 en Al servicio secreto de su majestad.

