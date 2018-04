Muere a los 82 años Isao Takahata, co-fundador de estudio Ghibli

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Isao Takahat el co-fundador del estudio Ghibli, murió durante la tarde de este jueves, indicó Yahoo Japón.

El director de La tumba de las luciérnagas, así como Pompoko, Only Yesterday, Mis Vecinos los Yamada y El cuento de la princesa Kaguya falleció a los 82 años, siendo junto con Miyazaki, uno de los más grandes exponentes de la animación japonesa en el mundo.

La obra de Takahata no solo era vital para Ghibli se colocara como uno de los grandes estudios de animación del mundo, sino que también hablaba sobre temas que buscaban expandir los límites del medio.

