Estados Unidos (MiMorelia.com).- Hace unas horas se dio a conocer que un participante de una de las ediciones de MasterChef Junior falleció a los 14 años de edad.

El exparticipante de MasterChef Junior estaba en tratamiento en un hospital de Chicago, Estados Unidos.

Su tío Anthony Edwards compartió que Ben estuvo hospitalizado 18 meses, tiempo en el que recibió quimioterapia.

It is with great sadness that we mourn the passing of Ben Watkins, a beloved member of the MasterChef Junior family. Ben overcame so much in his life with a remarkably positive attitude. pic.twitter.com/85bEehXlgM

— MasterChef Junior (@MasterChefJrFOX) November 18, 2020