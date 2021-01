Ciudad de México (Rasainfoma.com).- El productor musical, Phil Spector, falleció este sábado a los 81 años por causas relacionadas al Covid-19; permanecía en prisión desde el 2009 por homicidio.

El productor asociado con The Beatles, John Lennon, Tina Turner y The Ramones, entre otros, contrajo el virus que provoca Covid-19 en la prisión de California hace cuatro semanas; sin embargo, su estado empeoró y el sábado por la noche falleció, así lo comunicó TMZ.

Music Producer Phil Spector Dead at 81 https://t.co/ccnG02UkRA — TMZ (@TMZ) January 17, 2021

El productor trabajo de la mano con The Beatles en la grabación del álbum Let It Be, así como con la grabación de Imagine de John Lennon.

En el 2009 fue condenado a prisión por asesinar a la actriz Lana Clarkson en su mansión, luego de dispararle.

Murió por Covid-19 a los 81 años Phil Spector, produjo el Let It Be de The Beatles, el Imagine de Lennon y muchos otros grandes discos.

Genio productor pero un completo loco como ser humano, estaba en prisión por el asesinato de la actriz Lana Clarkson. pic.twitter.com/aSPZxMUbXY — Santiago Rendón (@santorendon) January 17, 2021

Por: Arturo Trujillo/E