Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- El actor Robert Forster, candidato al Oscar por Jackie Brown (1997), la película dirigida por Quentin Tarantino que resucitó su carrera, murió el día de ayer viernes a los 78 años en Los Ángeles, de acuerdo a la información de su publicista The Hollywood Reporter.

La causa de la muerte de Forster, de 78 años, de acuerdo a lo señalado fue por tumor cerebral. El fallecimiento se produjo el mismo día en que se estrenaba en Netflix Breaking Bad: el Camino, la película que sigue con la trama de la serie de Vincent Gilligan en la que Forster participó en el penúltimo episodio, por lo que repetía ese papel en el largometraje.

El coprotagonista de Robert en Breaking Bad, Bryan Cranston, acudió a Twitter para compartir sus condolencias y escribió: “Hoy me entristece la noticia de que Robert Forster falleció”.

I’m saddened today by the news that Robert Forster has passed away. A lovely man and a consummate actor. I met him on the movie Alligator (pic) 40 years ago, and then again on BB. I never forgot how kind and generous he was to a young kid just starting out in Hollywood. RIP Bob. pic.twitter.com/HtunD0Fx6g

— Bryan Cranston (@BryanCranston) October 12, 2019