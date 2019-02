Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Este mércoles la NASA ha confirmado la muerte del robot Opportunity, el cual se encontraba desde el 2004 desarrollando una misión en Marte, junto a su gemelo el Spirit el cual dejó de dar señales desde el 2010.

Sin embargo, para el administrador de la NASA, Jim Bridenstine, se trata de ” una celebración” puesto que la misión fue duradera y contribuyó al conocimiento sobre la historia de Marte.

Help us remember Opportunity, one of the greatest of all time. https://t.co/AnpUFS1Jue

La misión de Opportunity, estaba pensada para durar solo tres meses, de acuerdo al jefe del programa, John Callas, quien añadió que los ingenieros sabían que un día llegaría el final, “pero no imaginamos que tardaría tanto“, dijo.

Opportunity dejó de dar señales cuando una larga tormenta de polvo oscureció la atmósfera marciana e impidió que los rayos del sol recargaran sus baterías.

After 800+ attempts to contact @MarsRovers Opportunity, today we’re announcing the end of a successful Martian mission. Intended to explore the Red Planet for 90 days, Oppy outlived its mission lifetime by 14+ years. Join us live now: https://t.co/zJwTTpQNwp #ThanksOppy pic.twitter.com/U4J26TfzDv

Tras ocho meses de enviar más de mil mensajes y órdenes para intentar despertar al robot, el último intento se realizó la noche del martes.

Today, we're saying #ThanksOppy as the @MarsRovers mission comes to an end. 6 things to know about our record-breaking, discovery-making, marathon-driving rover, which found that ancient Mars was awash in water… and some of the best images it sent back: https://t.co/ZR7pxBP1ZF pic.twitter.com/2L0gzr4WNJ

— NASA (@NASA) February 13, 2019