Muere un bebé quemado en narcobloqueo de Jalisco

Por: Ariana Castellanos

Guadalajara, Jalisco (Rasainforma.com).- La Secretaría de Salud estatal de Jalisco informó que un bebé de ocho meses de edad falleció a causa de las quemaduras de segundo y tercer grado que tenía, tras quedar atrapado en un incendio en el cruce de Periférico y Mariano Otero, por el ataque al exfiscal General de Jalisco, Luis Carlos Nájera.

El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, se pronunció en Twitter sobre lo sucedido “no puedo describir el dolor que siento”, dijo.

Me reportan la muerte de Tadeo, bebé de 8 meses víctima del incendio provocado ayer por la delincuencia organizada en Mariano Otero. No puedo describir el dolor que siento, la rabia de saber que existen sujetos que no respetan la vida de nadie, ni siquiera la de un pequeño.

