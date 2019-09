Por: Salvador Gaytán

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Este lunes murió J. Michael Mendel, productor de las caricaturas Rick y Morty y Los Simpsons.

La noticia fue confirmada por su esposa Juel Bestrop al medio especializado The Hollywood Reporter.

Según Bestrop, Mendel murió por causas naturales a sus 54 años. La muerte del productor ocurre un día antes de su cumpleaños número 55.

Justin Roiland, cocreador de Rick y Morty, lamentó la muerte de su compañero creativo: “No sé qué voy a hacer sin ti a mi lado, Mike. Estoy destruido”, escribió en su cuenta de Twitter.

My friend, partner, and line producer Mike Mendel passed away. I am devastated. My heart breaks for his family. I don’t know what I’m going to do without you by my side Mike. I’m destroyed.

— Justin Roiland (@JustinRoiland) September 23, 2019