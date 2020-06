Reino Unido (MiMorelia.com).- Vera Lynn, cantante que dio aliento a los soldados durante la Segunda Guerra Mundial, murió este jueves a los 103 años de edad.

A decir de medios internacionales, la muerte de la mujer, o también conocida como «The Forces’ Sweetheart» (La novia de las fuerzas armadas), fue anunciada por su familia a través de su cuenta de Twitter con el mensaje:

We are deeply saddened by the passing of Dame Vera Lynn at the age of 103. We thank Dame Vera for her invaluable contribution to the world, and for the joy and warmth she has spread to so many through her music and charitable causes. Keep smiling and keep singing. pic.twitter.com/BQMFvRy91P

— Dame Vera Lynn (@VeraLynnDecca) June 18, 2020