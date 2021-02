Estados Unidos (MiMorelia.com).- Al menos cinco personas murieron este jueves en un accidente que involucró al menos 100 vehículos en una autopista de Texas, Estados Unidos, la cual estaba resbalosa por el hielo formador a raíz de una intensa tormenta invernal, informaron autoridades.

El número de heridos aún se desconoce, pues los cuerpos de ayuda siguen trabajando en el accidente en la Interestatal 35, informó la policía.

Según testigos del accidente, varias personas salieron volando de las ventanas al momento del choque.

Preliminary information on MCI in Fort Worth. More info will be released later. At least 100 vehicles involved, 5 fatalities, 36 transported to local hospitals. #yourFWFD continues to work the incident and will be on scene for several hours. pic.twitter.com/DUtRJFKSI9

— Fort Worth Fire Department (@FortWorthFire) February 11, 2021