Irán (Rasainforma.com).- Desde la mañana de este miércoles, las autoridades iraníes habían confirmado sus primeros dos casos de personas con coronavirus, sin embargo, han anunciado que ambos fallecieron.

El ministro de Salud iraní, Kianush Jahanpur indicó en una conferencia de prensa que los casos se habían localizado en el centro del país, pero no han dicho si eran ciudadanos o extranjeros.

También dijo que realizaron los protocolos de salud, se les aisló y procedieron a tomarles muestras médicas, pero al hacer un nuevo análisis para ver la evolución del virus, ambos perdieron la vida.

La Organización Mundial de Salud (OMS) confirmó las muertes de estas personas alrededor de las 14:00 horas.

.@WHO confirms 2 #COVID19 cases in the I.R.#Iran after confirmation by the Ministry of Health & Medical Education officials, who have also confirmed the death of both cases in intensive care. @WHOEMRO is collaborating closely w/ MOHME in outbreak investigation & response. pic.twitter.com/wgiVmcX78Y

— WHO EMRO (@WHOEMRO) February 19, 2020