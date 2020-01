Irán (MiMorelia.com).- No hay sobrevivientes del avión que se estrellara en Irán y tuviera como destino Ucrania, así lo han revelado medios internacionales.

Fue este miércoles que el avión en el que viajaban 176 personas desde Irán y que tenía como destino Ucrania perdió el control minuto después de despegar, debido al hecho ningún pasajero y tripulante sobrevivió.

El accidente del vuelo de Ukraine International Airlines se registró solo un par de horas después de que Irán lanzara un ataque con misiles balísticos contra bases iraquíes en la cual se alojan soldados estadounidenses.

Ukraine International Airlines confirms air accident in Iran

We express our deepest condolences to the families of the victims of the air crash and will do everything possible to support the relatives of the victims.

Find more info here: https://t.co/gP3Ow4yWAq

— FlyUIA (@fly_uia) January 8, 2020