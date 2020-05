Estados Unidos (MiMorelia.com).- Tres niños han muerto en Nueva York por una posible complicación del Covid-19 que provoca la inflamación de los vasos sanguíneos y problemas cardiacos, informó el gobernador Andrew Cuomo.

Cuomo indicó que esta enfermedad tiene síntomas similares a la enfermedad de Kawasaki y el síndrome de shock tóxico, pero que ya se está investigando y pronto se proporcionaran actualizaciones.

Tragically, three young New Yorkers have died of what may be a COVID-related illness in children.

This illness has symptoms that are similar to Kawasaki disease & toxic shock syndrome.

DOH is investigating & we will provide updates.

Though rare, we urge parents to be vigilant.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) 9 de mayo de 2020